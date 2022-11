Il ministro Nordio visita Poggioreale: “Il lavoro è fondamentale per la rieducazione del detenuto”

NAPOLI – Visite in carcere per il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il Guardasigilli, dopo aver visita questa mattina Regina Coeli, è stato nel pomeriggio a Napoli, nella casa circondariale di Poggioreale.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Situazione carceri, a Poggioreale fino a 12 detenuti in una cella

“Noi – ha detto il ministro – siamo abituati a esprimerci sempre in termini di criticità e di negatività. Sicuramente, vi sono molti problemi dovuti alle strutture, alla carenza di personale, alla carenza in generale di risorse. Però vi è anche un lato buono: l’assoluta professionalità del personale che ho incontrato, dai massimi dirigenti fino agli operatori”.

“IL LAVORO RIPARA DALL’OZIO E DALLA DISPERAZIONE”

“Ho visitato la pizzeria, la falegnameria e tutta una serie di strutture dove i detenuti lavorano e non vi è niente quanto il lavoro che possa riparare dall’ozio e anche dalla disperazione. Io spero che questa parte di Poggioreale, che è in via di sviluppo, aumenti sempre di più e venga diffusa anche negli altri istituti perché non tutti, per ragioni logistiche, sono in grado di attuare questa straordinaria opera che invece è stata attuata qui”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it