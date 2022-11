Schifani incontra Lukoil: “Interlocuzione con Roma per soluzione in tempi brevi”

PALERMO – “Conosciamo bene le problematiche legate alla vicenda Isab-Lukoil di Priolo e ho già avviato un’interlocuzione con il governo nazionale perché si possa avere un’attenzione particolare che consenta di arrivare in tempi brevi a una soluzione positiva per l’impianto siracusano e per le migliaia di lavoratori tra azienda e indotto che vi operano”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che questa mattina ha incontrato a Palazzo d’Orleans il direttore Generale della Lukoil Eugene Maniakhine e il vice presidente Isab-Lukoil Claudio Geraci.

“LA SICILIA NON PUÒ PERDERE LUKOIL”

“Sappiamo che il tempo stringe e la Sicilia non può permettersi di perdere né un’azienda così strategica per l’energia né posti di lavoro – aggiunge Schifani parlando di Lukoil -. C’è in gioco la vita di mille dipendenti e di quasi duemila lavoratori dell’indotto, ma considerata la rilevanza dell’impianto e la connessione tra imprese del tessuto produttivo locale non sfugge che a rischio ci sono almeno 10mila posti di lavoro. La mia attenzione sulla vicenda, che riguarda non soltanto una intera provincia ma anche tutta la nostra Regione, è massima e anche quella del governo nazionale”.

