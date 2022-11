Di notte il monopattino è scontato alle donne “per tornare a casa in sicurezza”

FIRENZE – Nelle notti di novembre monopattino a noleggio scontato del 20% alle donne. Dalle 20 alle 6 del mattino per un rientro a casa in sicurezza. E’ questo il senso dell’operazione lanciata a Milano, Firenze, Torino, Roma, Viareggio da Bird, azienda che si occupa di micro mobilità, e da DonneXStrada, associazione per la sicurezza in strada e contro la violenza di genere.

Da un’analisi realizzata da Bird, infatti, “emerge che oggi il monopattino è utilizzato prevalentemente dalla popolazione maschile: circa il 70% degli utenti è uomo, contro un 30% di donne. Queste percentuali, però, tendono a riequilibrarsi, soprattutto nelle città più grandi come Roma e Milano, nelle fasce orarie in cui più spesso accadono episodi di violenza: la sera e nel weekend, proprio a riprova del fatto che le donne nei contesti urbani vedono nel monopattino un’alternativa sicura per fare ritorno a casa o per percorrere l’ultimo miglio”, spiega la multinazionale.

Lo sconto del 20% sulle corse sarà applicato a novembre dalle 20 alle 6 del mattino

“Lanciamo l’iniziativa a novembre, mese nel corso del quale ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, perché crediamo che anche i piccoli gesti come questo possano fare la differenza nella creazione di città sempre più sicure per tutte le persone, e soprattutto per le donne”, sottolinea Cristina Donofrio, country manager di Bird in Italia. “Per DonneXStrada e per quello che è il nostro impegno per migliorare la sicurezza in strada delle persone e contrastare la violenza, la collaborazione con Bird risulta fondamentale per avere mezzi più accessibili, per costruire insieme strade migliori. Siamo quindi entusiaste della collaborazione e speriamo che tante donne possano trarne vantaggio”, dichiara Laura de Dilectis, vicepresidente e ideatrice di DonneXStrada.

