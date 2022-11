Naturale e metanaturale al Rome VideoGameLab, al via a Cinecittà la V edizione della rassegna

Robotica, agroalimentare, fumetti, empowerment femminile, materie Stem. E poi musica, cinema, l’ormai immancabile metaverso e sostenibilità. Da oggi, 3 novembre, a domenica 6 negli studi di Cinecittà torna Rome VideoGameLab, il festival degli applied games che per quattro giorni coinvolgerà ragazze e ragazzi di tutte le età, istituzioni scientifiche e amanti dei videogame. Con un fil rouge offerto dal tema ‘Naturale e metanaturale’, questa quinta edizione della rassegna prodotta da Cinecittà è interamente carbon neutral, grazie all’uso esclusivo di fonti rinnovabili e una politica completamente plastic free.

I NUMERI DELL’INDUSTRIA DEI VIDEOGAME

“Questo festival ha una funzione promozionale e di coinvolgimento di tutta la città, a partire dalle scuole che seguono la rassegna con grande passione”, ha detto Giovanna Marinelli, direttrice editoriale di VideoGameLab. “I numeri dei videogiochi in Italia- ha aggiunto- ci mostrano una industria importante, con un fatturato di 2 miliardi e 243 milioni nel 2021, pari al +2,9% sul 2020. E poi 160 studi di sviluppo con 1.600 addetti, dei quali il 79% ha un’età inferiore ai 36 anni”. E poi ci sono loro, i giocatori, che nel 2021 sono arrivati a quota 15,5 milioni, ovvero il 35% della popolazione tra i 6 e i 64 anni. È (anche) a loro che si rivolge Rome VideoGameLab, che quest’anno indaga il rapporto tra naturale e metanaturale interrogando diversi linguaggi. A partire da ‘Cinema e Nft’, la mostra a cura di Simone Arcagni in collaborazione con Rai Cinema, oppure la lectio magistralis ‘Cos’è il Metaverso’. Al confine tra naturale e metanaturale si porranno poi gli approfondimenti scientifici proposti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con i suoi diversi istituti e dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, e poi spazio anche al fashion con esperienze immersive e all’agroalimentare raccontato con videogiochi di fattoria in cui sperimentare l’agricoltura 5.0.

NUOVE GENERAZIONI PROTAGONISTE

Il Rome VideoGameLab farà poi da cornice alla Prima Lega Scolastica E-sports che mette insieme il mondo della scuola superiore di secondo grado con gli sport elettronici organizzando una gara nazionale basata su molteplici videogiochi competitivi. Non poteva mancare la transizione energetica e digitale con videogiochi a tema e workshop di esperti e ricercatori, come la lectio magistralis di Matteo Lupetti ‘Le lampadine dei videogiochi consumano vera elettricità?’. Tra le novità di quest’anno anche la presenza di Barbascura X, youtuber (ma anche chimico e scrittore), popolarissimo tra i giovani, intervistato dal giornalista Emilio Cozzi, poi la prima esibizione a Roma della musicista irlandese Chipzel che insieme a Kenobit proporrà bitpop e chiptune utilizzando un semplice Game Boy e il ‘Conciorto’, che unisce tecnologia e natura con l’autore Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris, e la partecipazione del professor Telmo Pievani.

“Il VideoGameLab è manifestazione che cresce anno dopo anno- ha detto l’ad di Cinecittà, Nicola Maccanico- sono molto orgoglioso di continuare a sostenere questa rassegna che quest’anno presta grande attenzione al tema della sostenibilità. Pensiamo di avere presto Cinecittà carbon neutral e entro il 2030 a emissioni zero. Ma queste giornate sono importanti anche perché rappresentano la partecipazione del pubblico e con VideoGameLab molti giovani possono venire portando l’energia del futuro”.

Come ogni anno, una sezione della kermesse sarà riservata alla promozione degli sviluppatori italiani che incontreranno realtà istituzionali ed economiche italiane e internazionali. Quest’anno al B2B, grazie alla partnership con l’Ice ci saranno complessivamente 40 buyer, di cui 21 internazionali provenienti da Africa, Medio Oriente, Europa e Asia.

A sostenere il Rome VideoGameLab, anche la Regione Lazio con Lazio Innova, Camera di Commercio di Roma e Roma Capitale. “Si tratta di un’iniziativa che riesce a unire giovani, meno giovani, turisti, programmatori e amanti del gaming, che è una realtà assoluta ormai da diversi anni. Il merito di questa rassegna- ha detto l’assessore capitolino a Turismo, Sport, Moda e Grandi eventi, Alessandro Onorato- è che riesce ad affrontare il tema con un’ottica educativa e promozionale per la nostra città. Perciò non potevamo fare altro che sostenere questo progetto e diffonderlo il più possibile nella nostra città”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it