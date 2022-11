Premiati i vincitori della IV Biennale dei licei artistici

Si è aperta la quarta edizione della Biennale dei licei artistici, promossa e finanziata dal ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata dall’Associazione Amici della Biennale (Abiliart), con il supporto della Rete nazionale dei licei artistici (Renaliart), dedicata al tema del futuro. La mostra, è stata inaugurata oggi presso lo Spazio Wegil, l’hub culturale della Regione Lazio nel quartiere Trastevere gestito da LAZIOcrea. Poco prima dell’inaugurazione, al ministero dell’Istruzione di Viale Trastevere sono state premiate le opere migliori, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.



Hanno preso parte alla premiazione anche Flaminia Giorda, coordinatrice nazionale Servizio Ispettivo, e Fabrizio Manca – Direttore generale-Dgosvi (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione). Sono intervenuti anche Danilo Vicca, presidente della Rete nazionale dei licei artistici; Mariagrazia Dardanelli, presidente dell’Associazione amici della biennale dei licei artistici e Giovanni Bianchi, presidente della Giuria. L’esposizione si protrarrà fino al 18 novembre 2022, con Ingresso libero.

I PREMI

Il primo premio della Giuria è andato al liceo ‘Domenico De Ruggieri’ di Massafra per ‘Motus animae’. Un’opera definita “divertente e accattivante”, che in realtà si riferisce all’importante e drammatica tematica dell’ecologia e in particolare alla situazione dei nostri mari. Non manca poi il riferimento al pesce azzurro, umile e fondamentale abitatore delle coste mediterranee”. Secondo premio ex aequo tra il liceo ‘Franco Russoli’ di Pisa, con ‘Phoenix’ (opera che allude ai materiali che affollano il pianeta e alla capacità dell’uomo di riciclarli e riutilizzarli) e liceo artistico di Torino con ‘Metamorfosi’, progetto green sulla sostenibilità. Terzo Premio al liceo artistico ‘Galileo Galilei’ di Bitonto per ‘How can make you smile’: opera ispirata all’universo cyber-punk che si basa sul rapporto tra essere umano e macchina. Al primo primo classificato andranno 1.500 euro, al secondo classificato 1.000 euro e al terzo 500 euro.



Per il premio ‘Licei dal Mondo’, il podio è stato vinto ex aequo da 4 opere del liceo artistico ‘Seoul Design Highschool’ di Seul (Corea del Sud): ‘Distopia’, ‘Oasi’, ‘Tracce del mare’, ‘Il futuro del mare’. “La collezione dell’High School di Seoul presenta un significativo e voluto contrasto tra gli abiti guerreschi, duri e aggressivi, e quelli ispirati ai meravigliosi ritmi e colori della natura, alludenti alla pace e all’armonia con l’universo”, è stato scritto nella motivazione.



Menzioni speciali ai licei artistici: ‘De Nittis Pascali’ di Bari con ‘Non trascurabile’; ‘Francesco Arcangeli’ di Bologna – ‘Comeback’; ‘Luigi Sturzo’ di Caltagirone – ‘L’abbraccio’; ‘San Leucio’ di Caserta con ‘Hug lamp’; ‘Festa Campanile’ di Melfi con ‘La rosa di jericho-casa di cura per anziani’; liceo ‘Caravaggio’ di Milano con ‘Helleborus’; ‘Frammartino’ di Monterotondo ‘Il futuro è in gioco’; ‘Pietro Selvatico’ di Padova con ‘La finestra sul futuro’; liceo ‘Paolo Toschi’ di Parma – ‘Map media art’; ‘Bernardino di Betto’ di Perugia – ‘Riflesso nell’oceano’; ‘Roberto Rossellini’ di Roma ‘Fra/menti’ e ‘Filippo Figari’ di Sassari con ‘Il tempo di un caffè’.



Ha concluso la mattinata la performance di danza a cura del Liceo Coreutico Daf e una sfilata degli abiti realizzati nelle Sezioni di Design della Moda dei licei artistici italiani e delle Scuole d’Arte europee e internazionali, su musiche a cura del Saint Louis College of Music – Istituzione AFAM. Le opere della IV Biennale dei Licei Artistici sono state valutate da personalità di alto valore artistico e culturale. Presidente è Giovanni Bianchi, professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Padova.

I NUMERI

Il Concorso ha coinvolto 174 Licel Artistici italiani, di cui 141 selezionati e 139 partecipanti alla Mostra-Concorso. Le opere in esposizione saranno 207, di cui 186 italiane e 21 estere, queste ultime (Tartu), Gran Ducato del Lussemburgo (Lussemburgo) provenienti da Scuole d’arte europee e internazionali di: Francia (Parigi e Lione), Germania (Berlino), Corea del Sud (Seul), Cina (Pechino), Israele (Halfa), Marocco (Casablanca), Russia (Mosca), Estonia (Tartu) e Lussemburgo. La Biennale del Licei Artistici è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale manifestazione per la valorizzazione delle eccellenze.



La mostra-concorso prevede anche la pubblicazione del catalogo realizzato da Gangemi Editore; ‘ViaggiArte’, una selezione di opere degli studenti italiani in viaggio verso strutture museall e luoghi di cultura per favorire l’incontro e il confronto e valorizzare i talenti. A conclusione della Mostra-Concorso partirà il progetto ViaggiArte, il cui fine è una concreta e maggiore “messa in contatto e condivisione” tra le realtà dell’istruzione artistica italiana e internazionale.

Il raggiungimento dell’obiettivo si realizza nel sostegno e nella promozione dei cosiddetti scambi culturali grazie al quali opere degli studenti del Licei Artistici, selezionate per la Biennale, vengono ospitate in adeguate location in Italia e all’estero. Le sedi individuate per l’esposizione delle opere della 4° Edizione sono: la Pinacoteca Comunale di Comiso; nella primavera del 2023 sarà la volta de ‘La Nave della Biennale’, grazie al partner Grimaldi Lines, le opere arriveranno a Barcellona in Spagna, per essere esposte presso ‘La Casa degli italiani’.

