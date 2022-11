Un passato di violenza e case occupate, ora a Ballando con le stelle il riscatto di Ema Stokholma

BOLOGNA – Un’infanzia difficilissima, tanto da essere complicata anche da raccontare e spiegare, a chi non ha vissuto niente di analogo. Sì, perchè come si può spiegare che tua madre picchia e insulta te e tuo fratello ogni sera? È il racconto drammatico che Ema Stokholma (vero nome Morwenn Moguerou), la conduttrice radio e deejay in queste settimane è tra i concorrenti di Ballando con le stelle, ha messo nero su bianco nel suo libro autobiografico ‘Per il mio bene’.

LA FUGA IN ITALIA A 15 ANNI

Da quella vita fatta di violenza e umiliazione (alla madre non venne mai certificato un disturbo mentale che però evidentemente c’era eccome, probabilmente scatenato dall’abbandono del marito), Ema Stokholma è riuscita a scappare una volta per tutte a 15 anni, dopo averci provato diverse volte: è quando aveva 15 anni che approda in Italia fuggendo dalla Francia e da quella infanzia terribile. Lei e il fratello Gwendal, di poco più grande di lei, sono stati picchiati ogni giorno, con umiliazioni terribili (la testa nel water) e parole agghiaccianti (come l’incoraggiamento al suicidio). “Non sei mai al sicuro in nessun posto”, è l’unico amaro motto che Ema Stokholma ha fatto suo dopo aver vissuto anni così spaventosi, di cui la deejay italo-francese ha parlato nei giorni scorsi in una lunga intervista al settimanale Oggi. Per quel passato di botte e insulti, ha spiegato, non ha mai sentito la parola ‘Scusa’: “Mia madre non c’è più e non mi ha mai chiesto scusa, non c’è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. So che anche lei era una vittima, che non stava bene”.

LE NOTTI NELLE CASE OCCUPATE

La musica già allora era per lei un rifugio e un domani, una volta in Italia, diventerà anche un lavoro, insieme ai primi scatti da modella e alla passione per la danza. La musica, poi la conduzione e infine la passione per la pittura. Oggi la riscoperta del ballo partecipando alla trasmissione Ballando con le stelle. Ma arrivarci non è stato facile. Ha raccontato infatti a Oggi: “Ho fatto la squatter, dormivo nelle case occupate, perché ero stanca di seguire le regole della società, ho toccato il fondo e poi mi sono detta: basta, voglio andare dove c’è la luce, dove c’è l’aria, voglio respirare. Non mi perderò mai più”.

I TATUAGGI

Il cammino per risalire in superficie da un inferno del genere non è stato facile, per Ema Stokholma è stata fondamentale la psicoanalisi, che l’ha portata in primis anche una accettazione di se stessa e della sua immagine. Ed è anche in quest’ottica che ora, ha spiegato ancora a Oggi, sta cercando di eliminare man mano tutti i tatuaggi dal suo corpo. I tatuaggi, insieme ai capelli rosa, erano un modo per nascondersi: ha raccontato infatti di essersi resa conto “che c’era un muro: non accettavo la mia immagine”. Ora, ritrovata una nuova consapevolezza, dice: “Mi sono pentita di avere fatto i tatuaggi, sto cercando di cancellarli tutti, anche se sarà impossibile. Se posso dare un consiglio, non fateli, si legge ancora nell’intervista.

LA FELICITÀ DA SINGLE

Oggi, lontana da quel passato sconvolgente, Ema Stokholma ha raccontato di essere single e felice. Queste le parole della donna a Oggi: “Non ho bisogno di niente, sono indipendente, è difficile per me fare entrare qualcuno in questo paradiso che mi sono costruita, che è la mia vita”. E ancora: “Essere single è l’unico modo per essere felici“.

