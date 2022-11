Impresa Musetti a Parigi: batte Ruud e vola ai quarti di finale

Sport

20/10/2022

Atp Napoli 250, l’organizzatore: “Nulla da rimproverarmi, chiederò conto a Mapei. Polemiche imbecilli”

Cosimo Napolitano parla all'Agenzia Dire dei problemi dell'evento in corso nel capoluogo campano: "Abbiamo lavorato come dei matti per trovare soluzioni e portare a termine…