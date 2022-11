VIDEO | Pakistan, l’ex premier Imran Khan ferito a colpi di pistola durante un corteo

ROMA – L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan è stato colpito da “tre o quattro” colpi di pistola alla gamba durante un corteo nella città di Wazirabad, nella provincia nord-occidentale del Punjab. A riferirlo all’emittente locale Bol Tv è stato Imran Ismai, un dirigente del partito dell’ex premeir, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti).

LA DINAMICA DELL’ATTACCO CONTRO IMRAN KHAN

Secondo quanto affermato dal politico, che ha detto di trovarsi al lato di Khan al momento dell’attentato, l’aggressore si è posizionato davanti al convoglio in cui si trovava l’ex primo ministro e ha sparato con un Ak-47. Un altro dirigente del Pti, Azhar Mashwani, ha confermato all’emittente panaraba Al Jazeera che Khan è stato raggiunto dagli spari ma ha specificato che non sarebbe in pericolo di vita.

Footage of the firing. Assassination attempt on Imran Khan. pic.twitter.com/fmSgI2E8jc — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022

FERITI ANCHE ALTRI POLITICI

L’emittente Dawn Tv ha mostrato le immagini di Khan ferito mentre viene spostato in un veicolo diretto all’ospedale. Sempre secondo il canale televisivo pachistano anche altri leader del Pti sarebbero rimasti feriti, tra i quali il senatore Faisal Javed. Khan, deposto da un voto di sfiducia lo scorso aprile, si trovava a Wazirabad nell’ambito di una marcia verso la capitale Islamabad organizzata con l’obiettivo di chiedere l’organizzazione di elezioni anticipate.

