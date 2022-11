Inaugurato il ponte ciclopedonale alla Caffarella sopra l’anello ferroviario

ROMA – Il nuovo ponte ciclopedonale sopra il fascio di binari dell’anello ferroviario all’interno della Caffarella è pronto. L’opera è stata inaugurata quest’oggi dall’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, da quello regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, dalla direttrice del parco dell’Appia Antica, Alma Rossi e dal presidente dello stesso parco, Mario Tozzi. Il ponte, lungo 25 metri, sostituisce il precedente e malandato cavalcavia, permettendo più agevolmente e in sicurezza il passaggio delle persone e delle biciclette da via Cilicia al parco della Caffarella. Il costo, 3,5 milioni, è stato sostenuto da Rfi.



“Quest’opera- ha spiegato Patanè– è inserita nel più vasto programma di mobilita che stiamo mettendo in campo ed è un’opera di riconnessione attraverso la ciclopedonalità. Dobbiamo andare sempre più verso una mobilità intermodale abbandonando l’autocentrismo. Per farlo dobbiamo realizzare piccole opere di riconnessione come questa. A Roma ci sono troppi quartieri insularizzati da cui non si esce se non con le auto. E bastano opere come questa per evitare alle persone di essere schiavi e prigionieri delle loro auto. Questo ponte, infatti, con l’apertura ad ottobre 2024 della stazione Porta Metronia della metro C permetterà anche uno scambio intermodale” tra la zona di Porta Latina, la Caffarella e il VII Municipio.



“Il significato di questo ponte ciclopedonale– ha poi aggiunto Tozzi- è quello di spingere sulla fruizione pedonale e ciclabile del parco, che sono le cose che davvero ci interessano. L’Appia Antica è un monumento e non dovrebbe nemmeno essere toccato dalle auto. Dobbiamo regolare il traffico automobilistico su questa strada. Non ci siamo ancora riusciti ma è l’obiettivo cui miriamo”.





