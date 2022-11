Haaland o Halland? Il campione del Manchester City ‘oscura’ la provincia della Svezia

(Foto dal profilo Instagram del calciatore Erling Haaland)

ROMA – Haaland e Halland, un campione e un’isola svedese, così lontani eppure così vicini. Quasi identici. Erling Haaland è l’attaccante norvegese del Manchester City di 22 anni che, in questa stagione, la prima in Premier League, ha segnato 22 gol in 15 gare. L’Halland è invece una provincia svedese di poco meno di 300mila abitanti che si affaccia sul Kattegat, ovvero uno stretto che separa la Svezia meridionale dalla Danimarca.

Cosa accomuna due realtà così diverse? Nulla, se non una lettera, che ha ormai fatto spazientire Jimmy Sandberg, capo del dipartimento di Visit Halland. Sul web, sui motori di ricerca quando viene cercato il nome della provincia svedese, infatti, si viene automaticamente (quasi) sempre rimandati al fenomeno norvegese del City. Per questo, come riferisce la BBC, Sandberg ha scritto una lettera aperta chiedendo agli inglesi, ai giornalisti e ai tifosi di calcio di tutto il mondo, di fare un controllo ortografico prima di premere invio. “Noi siamo Halland. Lui è Haaland- ha scritto- La popolarità di questo grande campione sta soffocando completamente la nostra presenza online”. Il problema, secondo il capo dipartimento svedese, è che “siamo disperati perché vediamo che tutti i nostri sforzi per promuovere Halland vengono rapidamente spazzati via“. Per questo, l’appello: “Se non si interviene, temiamo che la nostra cara regione rischi di diventare un’Atlantide dimenticata, un luogo ricordato solo nelle storie e nelle scritture antiche”.

Raggiunto poi dalla BBC, Sandberg ha spiegato che “quando scrivi Halland, cercando la bellissima regione in cui viviamo in Svezia, ottieni Haaland dappertutto”. Ancora Sandberg: “Da quando Haaland è arrivato al Manchester City e ha segnato tutti quei gol, siamo stati sopraffatti dalla sua presenza nei nostri hashtag e nei motori di ricerca“.

