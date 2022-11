Domani a Milano un convegno sul caso di Federico Barakat

ROMA – “Giustizia e verità negata – deficit giudiziario o ipocrisia del sistema”, questo il nome del convegno organizzato da Antonella Penati per il prossimo venerdì 4 novembre e che si terrà al Palazzo Reale di Milano, in Piazza Duomo. “Mai come ora, questo convegno è importante per tutti quei casi in cui la risposta dello Stato non c’è stata”, ha detto alla Dire Antonella Penati, madre di Federico Barakat, il bambino ucciso dal padre durante un incontro protetto. Per questo, secondo Penati, “Federico è una vittima dello Stato, perché non gli è stato garantito il diritto alla vita. Proprio come Paolo Borsellino, cui non è stata garantita la protezione”.



Al convegno prenderà parte proprio Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso: insieme a lui, Federico Sinicato, avvocato e vicepresidente dell’Associazione Federico nel cuore; l’avvocata Alessadra Ballerini; Vittoria Tola, segretaria nazionale dell’Udi- Unione donne italiane; Sonia Lama, presidente del CPO del Coa di Ravenna; Cristina D’Aniello, sostituto procuratore della Repubblica; Daniele Nahum, vicepresidente Sicurezza e coesione sociale e Commissione carceri, e Alessandro Giungi, consigliere comunale di Milano.



La conferenza pre convegno sarà moderata da Alessandro Politi, giornalista d’inchiesta di Rai 1. L’evento è stato organizzato con la collaborazione di U.D.I. Unione delle donne in Italia e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano: si potrà seguire dalle 13.30 alle ore 18.30 anche online dopo essersi iscritti al link https://www.federiconelcuore.com/evento-4-novembre-2022/.

