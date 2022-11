Più Europa presenta sette proposte di legge sui diritti

ROMA – Legalizzazione della cannabis, modifica della Bossi-Fini, riconoscimento dello stato di figli nati a seguito della procreazione medicalmente assistita per coppie omogenitoriali, voto fuori sede per studenti e lavoratori, introduzione di codici identificativi per le forze di polizia, firme digitali per la presentazione delle liste elettorali, ma anche suicidio assistito ed eutanasia. Sono solo alcune delle proposte di legge in materia di diritti che +Europa presenterà con Antonio Magi primo firmatario. Sette proposte di legge presentate questa mattina in una conferenza stampa organizzata da +Europa nella sala stampa di Montecitorio alla presenza di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Antonio Magi.

Per quanto riguarda la legalizzazione della cannabis la proposta prevede la possibilità di legalizzare la coltivazione domestica per uso personale, fino a quattro piante femmina senza necessità di autorizzazione. La regolamentazione della coltivazione di cannabis in forma associata con la formula dei cannabis social club. Più in generale la regolamentazione dell’importazione, esportazione, coltivazione, produzione e distribuzione della cannabis.

La modifica della Bossi-Fini prevede l’abolizione del reato di clandestinità, l’introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione. Elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo. Regolarizzazione degli stranieri irregolari che risultino integrati a livello lavorativo, famigliare e sociale. Introduzione di un sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati diffuso su tutto il territorio con piccoli numeri che rafforzi il legame tra territorio, accoglienza e inclusione.

Su famiglie e diritti le proposte di +Europa prevedono l’accesso ai percorsi di procreazione medicalmente assistita per donne single e coppie di donne. Matrimonio egualitario e riconoscimento alla nascita per i figli e le figlie di coppie dello stesso sesso. Accesso alle adozioni per coppie omogenitoriali e per single.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it