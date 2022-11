Tg Cultura, edizione del 3 novembre 2022

A NAPOLI AL VIA ARCHEOCINEMANN, FESTIVAL DI FILM ARCHEOLOGICI

Il passato più antico vissuto sul grande schermo: dal 10 al 12 novembre tornerà la terza edizione di archeocineMann, il Festival Internazionale del cinema archeologico promosso dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con ‘Archeologia Viva’ e ‘Firenze Archeofilm’. Ospitata nell’Auditorium del Mann, la rassegna si aprirà con una pellicola sulle scoperte di nuovi dinosauri e ‘mostri marini’ e proseguirà con le immagini di archivio di Pompei negli anni Sessanta. In programma anche la storia del Cavallo di Troia, le nuove teorie sulle origini di Homo Sapiens, i Longobardi e l’antica Roma vista dalla parte dei bambini.

CENTO OPERE IN MOSTRA AL CAORLE STREET ART EXPERIENCE

La street art torna a Caorle. Giovedì 8 dicembre presso il Centro Culturale Bafile della cittadina sul litorale veneziano verrà inaugurata la collettiva Caorle Street Art Experience, che presenterà al pubblico circa cento opere di affermati artisti italiani e internazionali attivi nel campo della street e della urban art, tra i quali Alessandra Carloni, Alessio-b, La Crémerie, LéLé, Mya, Zero Mentale e 68%. Provenienti da diversi background e legati a molteplici approcci e diverse tecniche esecutive, i 19 street artist mostreranno le esperienze e gli esiti più significativi riconducibili a una forma d’arte che attira sempre più interesse e apprezzamento.

‘PASOLINI PITTORE’ ALLA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA

Pasolini scrittore, poeta, regista, attore, drammaturgo ma anche ‘Pasolini pittore’. Ed è proprio al genio creativo dell’artista disegnatore, ritrattista e sperimentatore che è dedicata la ricchissima mostra allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma in programma dal 29 ottobre al 16 aprile 2023, organizzata per il centenario della nascita dell’artista. L’esposizione porta in città oltre 150 opere, provenienti per la maggior parte dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze. Tre piani di disegni, dipinti, ritratti, autoritratti e collezioni private raccontano e attraversano la storia di ‘Pasolini Pittore’, partendo da Casarsa, passando per Bologna fino al suo arrivo a Roma.

IL CINEMA POLITICO CON ‘IL FASCISMO: UN VENTENNIO DI IMMAGINI’

‘Il Fascismo: un ventennio di immagini’ è il tema della sesta edizione de Il progetto e le forme di un cinema politico, la manifestazione ideata e organizzata dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dalla Fondazione Gramsci. Dal 7 al 12 novembre a Roma la rassegna approfondirà l’eco e gli effetti di un segmento della storia italiana del Novecento – la presa di potere da parte di Mussolini e il delinearsi della categoria politica di fascismo – sul resto dell’Europa e del mondo. In particolare a essere investigata sarà l’uso propagandistico della sfera cinematografica in cui il regime fascista si distinse.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it