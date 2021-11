Influencer senza filtri sui social, Taylor Mega e Giulia Salemi raccolgono la sfida #nofiltersulserio de Le Iene

ROMA – Da giugno 2021 in Norvegia una legge obbliga a dichiarare se nelle foto pubblicate sui social (ma anche su cartelloni pubblicitari, riviste etc) vengono applicati dei filtri o meno. Questo per mettere fine alla diffusione di standard di bellezza inarrivabili, che, stando a recenti studi, sono tra le cause di diffusione negli adolescenti e giovani-adulti di forme di depressione. In Italia questa norma non esiste e sui social è gara a chi posta scatti sempre più belli. In questo contesto si inserisce la sfida lanciata dal programma tv ‘Le Iene‘ ai vip nostrani a pubblicare foto senza filtri, per squarciare il mondo patinato dei social a colpi di imperfezioni. A raccogliere la challenge nel servizio andato in onda ieri sera tanti influencer, tra cui Taylor Mega e Giulia Salemi, Aurora Baruto e Francesco Chiofalo, Luca Marchesi e Sarah Altobello.

Ora la gara si sposta sui social dove Nicolò De Devitiis (su instagram @divanoletto), ha invitato gli influencer italiani a pubblicare foto senza ritocchi accompagnate dall’hastagh #nofiltersulserio.