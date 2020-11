A Macerata le parole choc di Don Leonesi: “Più grave l’aborto o la pedofilia?”

ROMA – “L’aborto è il più grande degli scempi. È più grave l’aborto o un atto di pedofilia? Con questo non voglio dire che l’atto di pedofilia non sia niente, è una cosa gravissima. Ma che cosa è più grave?”. Sono le parole pronunciate da don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata, durante un’omelia nella chiesa dell’Immacolata lo scorso 27 ottobre registrata e condivisa su YouTube e finita nel mirino di Sinistra Italiana Macerata, che in un post su Facebook parla di “negazionismo, oscurantismo, maschilismo esasperato“, di parole che “non nascondono una visione della società arcaica e patriarcale di fronte alla quale il silenzio e l’indifferenza non sono ammessi”. Il sacerdote, nel corso della sua omelia, ha elogiato la decisione della Corte costituzionale polacca di vietare l’aborto in caso di malformazione del feto.

“Oggi una cosa simile prova a dirla in Italia- ha detto- Infatti in Polonia, un sacerdote polacco, mi ha detto che si sono scatenate le femministe che fanno di tutto: entrano nelle chiese, si cominciano a spogliare per protestare contro queste decisioni governative. Però è pure vero, mi diceva un altro sacerdote, che Santa Faustina aveva avuto un’ispirazione e cioè che la rinascita della Chiesa e del regno di Dio sarebbe cominciata dalla Polonia“. “L’aborto non è un gioco né uno scherzo- scrive ancora Sinistra Italiana Macerata– è tutela della libertà di scelta e della salute delle donne che, in una situazione come quella polacca, non smetteranno certo di abortire, ma saranno costrette a farlo in maniera illegale, senza il rispetto di alcuna norma igienica e senza alcun tipo di controllo sanitario. Se c’è una battaglia che va combattuta in Italia, è quella per arrivare ad una piena attuazione della legge 194, non alla sua limitazione. È raccapricciante il confronto tra l’aborto e la pedofilia, come se fosse davvero possibile scegliere un male minore, come se fosse normale confondere diritto e abuso- osserva ancora SI- Appaiono poi insostenibili le interpretazioni letterali dell’Antico Testamento sulla sottomissione della moglie al marito che, a sua volta, è a capo della moglie in un momento in cui il diritto della donna ad una vita autonoma porta fenomeni di violenza domestica e femminicidi”.

Non manca poi un passaggio sulle famiglie arcobaleno: “La società evolve ed esiste una famiglia laddove ci sono amore e rispetto reciproco. Il giorno in cui la famiglia omosessuale sarà equiparata in tutto e per tutto a quella, per così dire, tradizionale vivremo sicuramente in una società più giusta. Quando si pronunciano parole che tentano di ledere i diritti conquistati con le lotte e le rivendicazioni negli anni passati, che sminuiscono quasi con lo sberleffo i movimenti femministi, è necessario denunciare e non arretrare di un passo- conclude SI- Sappiamo quanto complesso ed articolato sia il mondo cattolico e siamo sicur* che molte donne e molti uomini non sentano proprie le parole di don Andrea Leonesi, auspichiamo prese di distanza personali e collettive. La nostra è qui presente”.

