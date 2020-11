Bonus mobilità, tutti sul sito del ministero: code e caos nel giorno del ‘click day’

ROMA – Centinaia di migliaia di persone stanno cercando di accedere da questa mattina al sito buonomobilita.it del ministero dell’Ambiente per chiedere il bonus bici. L’incentivo può arrivare fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini. Tante le persone che sul sito sono in coda dalle 9.30, l’orario in cui è iniziata la coda virtuale.

Nei primi minuti dell’operazione il sito ha dato problemi, risultano impossibile da raggiungere per un po’. Poi si è sbloccato, consentendo a tante persone di prendere il ‘numeretto’. Connettendosi ora, si trovano quasi 500mila persone davanti.