Tg Musica, edizione del 3 novembre 2020

– TIZIANO FERRO PUBBLICA IL SUO PRIMO ALBUM DI COVER

Da ‘Rimmel’ di De Gregori a ‘E ti vengo a cercare’ di Battiato, passando per ‘Nel blu dipinto di blu’ di Modugno e ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini. Queste sono solo alcune delle canzoni che Tiziano Ferro ha scelto per il suo primo album di cover ‘Accetto miracoli: l’esperienza degli altri’. Disponibile da venerdì 6 novembre, in contemporanea con il documentario sulla vita dell’artista su Amazon Prime Video, il disco è una carrellata dei 13 brani che più hanno segnato l’esistenza del cantautore di Latina. Un vero e proprio viaggio nella storia della musica italiana, che si aggiunge ai pezzi della tracklist originaria di ‘Accetto miracoli’, il disco pubblicato il 22 novembre 2019;

– MUDIMBI TORNA DOPO DUE ANNI DI ASSENZA: ‘VOLEVO SMETTERE’

A due anni dal suo lavoro di debutto, Mudimbi torna con un nuovo progetto.

Il cantautore e rapper, tra le ‘Nuove Proposte’ di Sanremo 2018, pubblica il 6 novembre ‘Miguel’. Un disco ‘contenuto’ ma pieno di messaggi per raccontare il periodo che lo ha visto lontano dalle scene e in cui ha anche pensato di abbandonare la musica, come ha spiegato lo stesso artista ai microfoni di Diregiovani;

– GHALI RIPUBBLICA ‘DNA’: I PROVENTI AI LAVORATORI DEL SETTORE

Il 6 novembre è anche la data di uscita di ‘Dna Deluxe X’, rifacimento del disco di Ghali uscito lo scorso febbraio. Il rapper ha preparato una versione dell’album che include, oltre ai pezzi della tracklist originaria, ‘Cacao’ feat Pyrex, ‘Milf’ feat. Taxi B e due brani inediti: ‘1993’ e ‘Millepare (Badtimes)’. Il disco sarà disponibile dal 13 novembre e in uno speciale box a edizione limitata e numerata in esclusiva per Amazon dal 27 novembre. I proventi del lavoro saranno totalmente devoluti agli operatori dello spettacolo da mesi in crisi per l’emergenza Coronavirus;

– RICCARDO ZANOTTI DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI DEBUTTA NELL’EDITORIA

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, si butta nell’editoria e pubblica il suo primo romanzo, ‘Ahia!’, in tutti gli store per Mondadori dal 3 novembre. Il cantautore, per la prima volta, si confronta con una scrittura narrativa e racconta l’intensa storia dell’incontro tra un uomo e suo padre, del quale fino a quel momento aveva sempre ignorato l’identità. Un appuntamento difficile eppure necessario tra due generazioni, due mondi molto diversi tra loro. ‘Ahia’, oltre a essere il primo libro di Zanotti, è anche il nuovo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari, che uscirà il 4 dicembre per Sony Music Italy.