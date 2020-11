La figlia di Proietti: “Il dolore è forte, il lutto è di tutti”

ROMA – “Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata“. Si apre così il lungo post sui social con cui Carlotta Proietti, figlia di Gigi, scomparso a 80 anni a causa di problemi cardiaci, ringrazia quanti hanno voluto mandare un messaggio di affetto per il papà.

“Un papà famoso vuol dire tante cose- scrive Carlotta, pure lei artista- tra queste non avere un’intimità perché quando esce la ‘notizia’ si scatena lo ‘scoop’… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà“.

I ringraziamenti: “Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano- conclude- Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”.