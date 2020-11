VIDEO | Attacco a Vienna: almeno 3 morti. Per il governo c’è matrice islamista

ROMA – Almeno tre morti, un sospetto ancora in fuga, l’ipotesi di un affiliazione o comunque di un legame ideologico con il gruppo Stato islamico: questi gli elementi confermati stamane in una conferenza stampa a Vienna rispetto alla sparatoria di ieri sera in centro città.

Secondo il ministro dell’Interno Karl Nehammer, uno degli aggressori era un simpatizzante dello Stato islamico ed è stato ucciso dagli agenti di polizia. Nel corso della sparatoria avrebbe indossato una falsa cintura esplosiva. Stamane la polizia avrebbe perquisito la sua abitazione. Non è chiaro se nel bilancio delle vittime, due uomini e una donna, è compreso anche l’attentatore. Secondo la polizia, ad aprire il fuoco in sei punti della città è stata “almeno una persona”, armata di fucili d’assalto. Quindici i feriti accertati, tra i quali un agente. La polizia sta studiando video della sparatoria per chiarire dinamiche e accertare responsabilità.

(L’immagine di copertina è presa da Twitter)