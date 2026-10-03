sabato 3 Ottobre 2026

Garlasco, la difesa di Stasi: “Abbiamo nuovi elementi e uno è clamoroso. Non c’entrano col 2007”

L'annuncio è stato dato da Giada Bocellari: "C'è un elemento che farà scalpore", ha detto

di Marcella PirettiData pubblicazione: 3-10-2026 ore 20:56Ultimo aggiornamento: 3-10-2026 ore 20:56

ROMA – “Quello che posso certamente dire è che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007″: sono le parole di Giada Bocellari, avvocatessa nella difesa di Alberto Stasi, che ha risposto nel corso di un’intervista a Omnibus su La7. Insomma, il ‘pozzo’ delle sorprese nelle indagini su Garlasco sempre destinato a non esaurirsi mai. E dopo gli elementi che dieci giorni fa hanno sorpreso tutti (con il Dna sui pedali della bicicletta di Stasi che era stato smentito da due test rimasti nei cassetti del Ris), potrebbero essercene altri. Intanto, ad Andrea Sempio è stato inviato l’avviso di fine indagine che prelude a una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Per i magistrati che hanno riaperto le indagini un anno e mezzo fa è stato Sempio a uccidere Chiara Poggi forse in un accesso di rabbia per essere stato respinto in un approccio sessuale.

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