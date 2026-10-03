VIDEO | Le immagini dell’attacco russo al Ponte Nord a Kiev

ROMA – Sono impressionanti le immagini che circolano sui social e che mostrano il momento esatto in cui, questa mattina alle 6.34, è stato colpito il Ponte Nord (North Bridge) di Kiev, sul fiume Dnipro. Nell’esplosione due persone sono rimaste ferite, ma l’impatto ha danneggiato anche il manto stradale e le linee dei filobus. Le riparazioni sono in corso da questo pomeriggio. “Il Ponte Nord è stato colpito. I servizi di emergenza sono in arrivo”, ha scritto stamattina sul suo profilo Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko.

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Questa mattina l’esplosione è avvenuta un minuto dopo l’attivazione delle sirene. Il ponte Nord è stato colpito oggi per la prima volta, dopo che il Ponte Sud era stato già colpito diverse volte ieri e nei giorni scorsi. La Russia ha ammesso che l’attacco è stato loro. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che il ponte è stato colpito perchè viene utilizzato per “facilitare i movimenti delle truppe e la logistica delle consegne di materiale militare” per le forze armate ucraine.