Fedez: “Ddl antisemitismo priorità? È una stronzata, non sono d’accordo con Liliana Segre”

FIRENZE – “Se questa è una priorità del Paese, la trovo una ‘stronzata’ enorme. Non la trovo una priorità onestamente”. È quanto dice Fedez rispondendo alla Leopolda, durante un dibattito, ad alcune domande del pubblico sul disegno di legge contro l’antisemitismo.

“Era un commento alle parole della Segre, non è che non si può contestare- aggiunge Fedez- si potrà dire che non siamo d’accordo o è intoccabile? Si può dire che non siamo d’accordo con Liliana Segre, speriamo di non aver commesso il reato di lesa maestà“.

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