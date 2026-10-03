sabato 3 Ottobre 2026

Auto sfonda una tabaccheria a Faenza: si era scontrata con un autobus

L'incidente è avvenuto in corso Mazzini nella mattinata: alla guida dell'auto c'era una donna. I filmati aiuteranno a ricostruire la dinamica

di Andrea MariData pubblicazione: 3-10-2026 ore 15:34Ultimo aggiornamento: 3-10-2026 ore 15:34

RAVENNA – Attorno alle 9.50 di oggi, una pattuglia della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta in corso Mazzini a Faenza per i rilievi di un incidente stradale che ha visto coinvolti un autobus della linea urbana e una Fiat Panda. I due veicoli, fanno sapere dall’Unione, “procedevano in direzione centro-periferia” e si sono scontrati nell’area dello snodo stradale con viale Tolosano.
A seguito dell’urto, “l’auto, condotta da una donna, è uscita di strada, finendo sul marciapiede sul lato destro della carreggiata e terminando la propria corsa contro l’ingresso di una tabaccheria al civico 163/A, danneggiandone la vetrina”.

Gli agenti del Comando di via Baliatico hanno messo in sicurezza l’area e gestito i rilievi tecnici per la ricostruzione della dinamica, coordinando la viabilità e svolgendo gli accertamenti del caso “anche tramite l’acquisizione dei filmati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona”.

Leggi anche

A Bologna nasce ‘Brilla’, un nuovo sistema per imparare il Braille

di Andrea Sangermano

Esplosione davanti ad un autonoleggio a Roma Est: “Ennesimo ordigno, istituire zone rosse”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia