Auto sfonda una tabaccheria a Faenza: si era scontrata con un autobus

RAVENNA – Attorno alle 9.50 di oggi, una pattuglia della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta in corso Mazzini a Faenza per i rilievi di un incidente stradale che ha visto coinvolti un autobus della linea urbana e una Fiat Panda. I due veicoli, fanno sapere dall’Unione, “procedevano in direzione centro-periferia” e si sono scontrati nell’area dello snodo stradale con viale Tolosano.

A seguito dell’urto, “l’auto, condotta da una donna, è uscita di strada, finendo sul marciapiede sul lato destro della carreggiata e terminando la propria corsa contro l’ingresso di una tabaccheria al civico 163/A, danneggiandone la vetrina”.

Gli agenti del Comando di via Baliatico hanno messo in sicurezza l’area e gestito i rilievi tecnici per la ricostruzione della dinamica, coordinando la viabilità e svolgendo gli accertamenti del caso “anche tramite l’acquisizione dei filmati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona”.