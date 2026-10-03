Esplosione davanti ad un autonoleggio a Roma Est: “Ennesimo ordigno, istituire zone rosse”

ROMA – “Una nuova esplosione a Roma Est ha disturbato il sonno di un intero quadrante, a meno di 24 ore dalla grande operazione che ha sgominato un’intera rete criminale tra Gallicano e Tivoli dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’estorsione, al sequestro di persona, alle persecuzioni e alla detenzione illecita di ordigni esplosivi e armi”. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

“Stavolta l’ennesimo ordigno esplosivo è esploso davanti a un autonoleggio ai piedi di una palazzina- prosegue- È un dato di fatto ormai constatare la facilità con cui girino materiali esplosivi nel versante Est della città e che esista uno strano legame tra le piazze di spaccio e il giro delle macchine a noleggio. Quando vengono fermati, gli spacciatori non sono mai dentro auto di proprietà ma sempre dentro macchine prese a noleggio”.

“RAFFORZARE PRESIDI MILITARI, ISTITUIRE DUE ZONE ROSSE”

Nonostante il “grande lavoro che si sta facendo, che ha portato a smantellare interi clan, il fenomeno non tende a diminuire e la criminalità è tutt’altro che vinta- evidenzia Franco- Ribadiamo la necessità di istituire due zone rosse e di rafforzare i nostri presidi militari, a cominciare dalla stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca e dalla stazione Carabinieri Tor Vergata.

È vero che a fine 2023 fu una gran festa perché si riuscì a portare il numero di militari della stazione Carabinieri Tor Bella Monaca da 27 a 52, raggiungendo il suo massimo storico, ma oggi ne abbiamo persa almeno una decina. Analogamente, chiediamo il potenziamento del Commissariato Casilino, unico presidio di Polizia che deve coprire un territorio di oltre 300mila abitanti con 600 km di strade e una densità territoriale di 113 km quadrati”.

Oltre a questo “siamo in attesa della definizione dell’esito dei due bandi che il Municipio ha emesso per l’apertura di una nuova stazione Carabinieri a Borghesiana e Finocchio e di un nuovo Commissariato tra Villaggio Falcone e Ponte di Nona. Per questo, mi appello alle più alte istituzioni che non ci hanno mai fatto mancare attenzione in questi anni, a cominciare dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Prefetto di Roma Lamberto Giannini, al Questore di Roma Roberto Massucci e al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. Salvatore Luongo”, conclude Franco.

(photo credit: Info Roma Est/gruppo Fb)