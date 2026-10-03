Focolaio di peste in Siberia in un laboratorio: 200 persone sotto osservazione. Morta ricercatrice

ROMA – Ci sono quasi 200 persone sotto osservazione, in Siberia, per un potenziale focolaio di peste polmonare in un laboratorio che si occupa di malattie infettive: la notizia è stata raccontata da media russi e in particolare dal Moscow Times, che racconta come tutto sia partito dalla morte di una tecnica del laboratorio nella regione russa di Irkutsk, nella Siberia meridionale. Le autorità sanitarie, dopo il decesso, hanno posto 189 persone sotto osservazione medica: si tratta di colleghi e altre persone che potrebbero aver avuto rapporti con la vittima. Al momento, 114 si trovano in un ospedale, 63 in un altro e 12 all’istituto antipeste di Irkutsk. L’ospedale in cui la donna è morta sarebbe in quarantena.

A parlare di peste è stato Alexei Tsydenov, governatore della vicina repubblica di Buriazia, che sui social ha parlato di “una forma non specificata” di peste. Ma così non hanno fatto le autorità di Irkutsk: il governatore della regione Igor Kobzev ha infatti parlato di una “infezione particolarmente pericolosa”, senza utilizzare la parola ‘peste’. Ha però disposto l’annullamento degli eventi di massa nella regione e annunciato una riunione straordinaria della commissione sanitaria ed antiepidemica, alla quale parteciperà Anna Popova, capo del Rospotrebnadzor, l’agenzia russa per la tutela dei consumatori e la sicurezza sanitari.

LA VITTIMA HA 28 ANNI, CONTAGIATA FORSE DA UNA PROVETTA

La vittima, secondo la tv russa Ren-Tv, sarebbe Darya Shipilova, una dipendente di 28 anni dell’istituto anti-peste di Irkutsk. Prima che le sue condizioni si aggravassero, la donna aveva comunicato al personale medico di aver rotto accidentalmente una provetta contenente batteri vivi mentre prelevava campioni per delle analisi. La circostanza, al momento, non è stata confermata da dichiarazioni del ministero della Salute russo, che non ha fatto commenti o preso posizioni.

La 28enne era stata ricoverata martedì 29 settembre a Shelekhov, una cittadina vicino al capoluogo regionale Irkutsk, presentando sintomi di grave polmonite. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente: stando alle notizie dei media locali, è stata sottoposta a ventilazione assistita e giovedì 1 ottobre è morta. La peste polmonare, oltre a essere fortemente contagiosa, ha un decorso rapidissimo se non trattata tempestivamente, risultando quasi sempre letale nel giro di 24-72 ore.

CHE COSA È UN LABORATORIO BSL-3

Il laboratorio in cui la donna è stata contagiata è un laboratorio di tipo BSL-3, ovvero di livello 3 di “biosicurezza”: si tratta di struttura protetta progettata per manipolare agenti infettivi pericolosi o trasmissibili per via aerea che possono causare malattie gravi, ma per i quali esistono trattamenti o vaccini.