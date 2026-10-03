Renzi a Conte: “Non devo dare garanzie, se continuiamo a litigare regaliamo il Quirinale a Meloni”

FIRENZE – Clint Eastwood diceva ‘se vuoi una garanzia, comprati un tostapane’. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, sulla base delle idee. Dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo“. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sollecitato dalle domande dei giornalisti, risponde alla Leopolda a Giuseppe Conte. Il presidente del M5S ha chiesto alla segretaria del Pd, Elly Schlein, di farsi garante della presenza di Renzi nel campo largo.

“Facciamo un contratto alla tedesca dove sappiamo cosa si fa, perché e in che tempi ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano- aggiunge Renzi- continuare a litigare nel centrosinistra significa regalare il Paese e il Quirinale a Meloni”. Parlando coi giornalisti, il senatore rende più rotondo il concetto: “Io non sarò complice del fatto che al Quirinale ci vada Giorgia Meloni, io ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non Matteo Salvini al Viminale”. Pertanto, si schermisce, “non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti. E quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti”.