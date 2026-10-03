Ue, lettera a Bruxelles di Meloni e altri leader europei: “Più risorse per agricoltura e coesione”

ROMA – “Insieme a Nicusor Dan (presidente della Romania, ndr.) abbiamo unito 17 Amici della Coesione, Stati membri dell’UE, attorno a un obiettivo comune: preservare l’Agricoltura e la Coesione come priorità centrali nel prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell’Europa. Siamo fortemente convinti che ciò sia realizzabile – e abbiamo indirizzato una lettera congiunta a Micheál Martin (primo ministro d’Irlanda, ndr.) in quanto Presidenza del Consiglio dell’UE 2026 in vista dei prossimi passi nelle negoziazioni sull’MFF”. Lo rende noto su X Giorgia Meloni allegando la lettera sottoscritta dai 17 Stati.
Il Multiannual Financial Framework è il bilancio pluriennale dell’Unione Europea che fissa i tetti massimi di spesa ed definisce le priorità politiche. 17 Stati che hanno sottoscritto la lettera annunciata dalla premier italiana e indirizzata al vertice del Consiglio Ue sono: Italia, Romania, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna.
Questi i firmatari:
-Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana;
Nicusor Danm Presidente della Romania;
Rumen Radev, Primo Ministro della Bulgaria;
Nikos Christodoulides, Presidente di Cipro;
Andrej PlenkovicPrimo Ministro della Croazia;
Andrej Babiš, Primo Ministro della Repubblica Ceca;
Kristen Michal, Primo Ministro dell’Estonia;
Kyriakos Mitsotakis, Primo Ministro della Grecia;
Péter Magyar, Primo Ministro dell’Ungheria;
Andris Kulbergs, Primo Ministro della Lettonia;
Gitanas Nauseda, Presidente della Repubblica di Lituania;
Robert Abela, Primo Ministro di Malta;
Donald Tusk, Primo Ministro della Polonia;
Luís Montenegro, Primo Ministro del Portogallo;
Janez Janša, Primo Ministro della Slovenia;
Robert Fico, Primo Ministro della Slovacchia;
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Governo di Spagna.