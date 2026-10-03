Sinner salta anche Shanghai: “Mi spiace, non ce la faccio”. A rischio il titolo mondiale?

ROMA – “Sfortunatamente non potrò essere in campo al Rolex Shanghai Masters quest’anno come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare a Shanghai, mi dispiace di non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo l’anno prossimo”. L’annuncio di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero 1 al mondo, ha ufficializzato sui social lo slittamento del suo rientro in campo.

L’altoatesino, sempre alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio destro, non gioca dalla finale vinta contro il tedesco Alexander Zverev a Wimbledon.

Per l’infiammazione al ginocchio destro è stato poi costretto a saltare i Masters 1000 di Montreal e a Shanghai, a dire ‘no’ per la prima volta in carriera a uno Slam per infortunio (lo US Open). E adesso si trova costretto a saltare tutta la stagione in Asia.

La rinuncia, a quanto si apprende, arriva all’indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Ma questa serie di forfait dal campo rischia di fargli perdere il primato della classifica mondiale, lasciandolo spettatore della rimonta- possibile a conti fatti- di Alexander Zverev. Il tennista tedesco infatti si gioca la possibilità di diventare per la prima volta numero 1 del mondo e di scavalcare Sinner.

La forbice tra i due atleti, dopo il forfait di Pechino dell’azzurro, si è notevolmente ridotto: Sinner è sceso a 11.000 punti, mentre Zverev è partito nel torneo cinese da quota 9.630 e può arrivare a 10.120. Il sorpasso non può dunque arrivare, almeno per il momento: il campione altoatesino resterà matematicamente in cima fino al 18 ottobre, giorno della finale di Shanghai. La prima classifica nella quale Zverev può quindi diventare numero uno è quella del 19 ottobre. E solo se il tedesco riesce a concludere con successo completare la tournée asiatica del tennis professionistico. Dovrà quindi vincere prima Pechino e poi il Masters 1000 di Shanghai. In quel caso arriverebbe a 11.055 punti, superando gli 11.000 di Sinner. Il margine sarebbe minimo, 55 punti, ma sufficiente per prendersi il trono.

(photo credit: Jannik Sinner Italian fanpage/Fb e janniksin/Ig)