F1, GP Bahrain: Verstappen in pole davanti alla Ferrari di Hamilton

ROMA – Max-ima velocità. Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio di F1 del Bahrain, che però si corre a Sepang, in Malesia, per via della situazione geopolitica nel Medio Oriente. In prima fila con il pilota della Red Bull ci sarà un sorprendente Lewis Hamilton, capace con la sua Ferrari di un colpo di coda da campione.



Terzo partirà il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, con la Mercedes. Isack Hadjar con l’altra Red Bull ha fatto registrare il terzo tempo nelle qualifiche, ma è stato penalizzato di cinque posizioni per il cambio del motore. Dietro ad Antonelli, quindi, ci saranno Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) e George Russell (Mercedes). Domani la gara alle ore 9 italiane.

Questi i primi 5 della classifica Piloti: Antonelli 302 punti; Russell 236; Hamilton 199; Norris 186; Leclerc 179. Questi i primi 5 della classifica Costruttori: Mercedes 538 punti; Ferrari 378; McLaren 306; Red Bull 263, Racing Bulls 83.