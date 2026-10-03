MotoGp Giappone, Marc Marquez vince la Sprint e accorcia su Martin

ROMA – Scatto Marc Marquez. Il pilota della Ducati si è preso la Sprint del MotoGp di Motegi in Giappone, sul circuito del Twin Ring. Dodici giri a tutta, lasciandosi alle spalle Jorge Martin (Aprilia), al quale ha rosicchiato altri punti in chiave titolo Mondiale. Il leader della classifica è stato ‘spinto’ al terzo posto da una penalizzazione a causa del superamento dei limiti del percorso, con Diogo Moreira (Honda) secondo. Quarto Enea Bastianini (Ktm), anche lui coinvolto nella penalità a un passo dal traguardo, solo sesto Marco Bezzecchi (Aprilia). Ritirato Pecco Bagnaia (Ducati).

Subito fuori perché coinvolti in un incidente Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.

Marc Marquez spera adesso nella tradizione: dal 2023, quando è stata introdotta la Sprint, a Motegi il vincitore della gara ‘corta’ si è sempre ripetuto il giorno dopo in quella ufficiale.

Domani il via alle ore 7 italiane. A scattare in pole sarà Martin davanti a Marquez, poi Acosta e Bezzecchi.

La classifica Piloti (prime posizioni): Martin (Aprilia) 313 punti; Marc Marquez (Ducati) 306; Bezzecchi (Aprilia) 268; Acosta (Ktm) 234; Di Giannantonio (VR46) 230; Ogura (Aprilia Trackhose) 227.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Aprilia 449 punti; Ducati 444; Ktm 283; Honda 155; Yamaha 85.