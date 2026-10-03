Meteo, le previsioni di sabato 3 ottobre 2026

ROMA – La pressione è stabile su tutto il Paese. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto, ma anche poco o parzialmente soleggiato al Centro-Nord, infatti il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso in Piemonte dove non si potranno escludere isolati, ma rari piovaschi sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno saranno presenti sul resto delle regioni. Temperature stazionarie.

NORD

Un campo di alta pressione si rinforza sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spesso asciutto, ma parzialmente soleggiato al Nordovest. Il cielo potrà risultare più coperto in Piemonte dove sulle Alpi, specie di confine, potranno esserci delle piogge generalmente deboli. Cielo nuvoloso sul resto delle regioni. Venti deboli nordorientali, clima mite di giorno. Temperature: valori massimi attesi tra i 24 e i 26°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

L’atmosfera è stabile sulle nostre regioni grazie alla presenza dell’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, pertanto i mari risulteranno prevalentemente calmi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con punte massime di 28°C in Toscana. Temperature: valori massimi compresi tra i 23°C di Ancona e Campobasso e i 27-28°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole potrà splendere in un cielo che sarà poco nuvoloso o soltanto localmente più nuvoloso. Venti deboli che soffieranno dai quadranti nordorientali, mari generalmente poco mossi o calmi. Temperature grossomodo invariate. Temperature: valori massimi attesi tra i 21°C di Potenza e i 26-27°C di Palermo e Napoli