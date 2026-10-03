sabato 3 Ottobre 2026

L’oroscopo di sabato 3 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 3-10-2026 ore 7:30Ultimo aggiornamento: 3-10-2026 ore 6:38

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Segnali buoni dal punto di vista amoroso. Specie in ambito familiare avrai la conferma di quanto i tuoi conviventi e i parenti vicini siano importanti per te.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Le coppie sposate da tempo devono pensare ai figli e alle spese per la casa; c’è da rivedere una questione economica importante che riguarda la famiglia; amore in attesa.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata migliore, facile vincere in una discussione. Bene l’amore: possibili nuovi incontri.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

È un oroscopo buono oggi, solo qualche piccola tensione. E’ facile fare un incontro speciale, ma devi essere disposto agli incontri.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Un po’ di polemica non guasta mai, ma oggi sarà difficile vederti sereno, attenzione nei rapporti in famiglia. Dai più spazio alle tue idee. Migliora l’amore anche se sembri sempre troppo critico.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La giornata mi sembra più piacevole soprattutto per quelli che hanno l’opportunità di staccare un po’ la spina. Non escludo l’amore, un ritorno di fiamma nei prossimi giorni.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In questa giornata c’è una buona energia che coinvolge tutte le tue azioni. Il tuo fascino ti permette di ottenere molto. In amore sarai più coinvolto, emozionato.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se è nato un amore il mese scorso o hai vissuto una distrazione, ora le idee sono più chiare, il ragionamento prevale sull’istinto. Senti che oggi l’aria è buona, sei di buon umore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potrai superare un eventuale stato di tensione. Molti i pensieri e le responsabilità. Si può tornare ad essere sereni con un po’ di buona volontà.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non sottovalutare l’amore, le storie nate da poco sono importanti. Giornata che ti fa fare il pieno di energia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata buona per agire. In queste giornate puoi cercare emozioni. Dimentica polemiche del passato.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata di recupero, quindi fin da oggi puoi cominciare a dare dei programmi per i prossimi giorni. In amore ti sentirai più espansivo.









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