L’oroscopo di sabato 3 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Segnali buoni dal punto di vista amoroso. Specie in ambito familiare avrai la conferma di quanto i tuoi conviventi e i parenti vicini siano importanti per te.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Le coppie sposate da tempo devono pensare ai figli e alle spese per la casa; c’è da rivedere una questione economica importante che riguarda la famiglia; amore in attesa.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Giornata migliore, facile vincere in una discussione. Bene l’amore: possibili nuovi incontri.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
È un oroscopo buono oggi, solo qualche piccola tensione. E’ facile fare un incontro speciale, ma devi essere disposto agli incontri.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Un po’ di polemica non guasta mai, ma oggi sarà difficile vederti sereno, attenzione nei rapporti in famiglia. Dai più spazio alle tue idee. Migliora l’amore anche se sembri sempre troppo critico.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
La giornata mi sembra più piacevole soprattutto per quelli che hanno l’opportunità di staccare un po’ la spina. Non escludo l’amore, un ritorno di fiamma nei prossimi giorni.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
In questa giornata c’è una buona energia che coinvolge tutte le tue azioni. Il tuo fascino ti permette di ottenere molto. In amore sarai più coinvolto, emozionato.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Se è nato un amore il mese scorso o hai vissuto una distrazione, ora le idee sono più chiare, il ragionamento prevale sull’istinto. Senti che oggi l’aria è buona, sei di buon umore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Potrai superare un eventuale stato di tensione. Molti i pensieri e le responsabilità. Si può tornare ad essere sereni con un po’ di buona volontà.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Non sottovalutare l’amore, le storie nate da poco sono importanti. Giornata che ti fa fare il pieno di energia.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata buona per agire. In queste giornate puoi cercare emozioni. Dimentica polemiche del passato.