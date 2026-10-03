Il ct Mancini dopo Francia-Italia: “Partita durissima, abbiamo giocato da squadra”

ROMA – “Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, soprattutto all’inizio. Siamo stati bravi a concedere poco, nonostante loro avessero più possesso. Poi, abbiamo fatto delle cose ottime. Sicuramente è una serata molto positiva. Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni”.

E ancora: “L’Italia è riuscita a giocare, a soffrire e tentare di andare a far gol. Questo è tutto molto buono, molto bello”. Lo ha dichiarato il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, al termine della partita di Nations League contro la Francia terminata 1-1. E poi l’auspicio: “Questi ragazzi con il lavoro possono diventare un’ottima Nazionale, anche se ci saranno dei momenti più positivi e altri meno”.

Il pensiero va subito alla prossima sfida: “Adesso bisogna recuperare perché ci aspetta un match difficile e la Turchia non sarà facile da battere”. Appuntamento dunque a lunedì 5 ottobre (alle ore 20.45) quando a Bologna. allo stadio Dall’Ara, si giocherà la partita tra Italia e Turchia. Comincia il girone di ritorno del gruppo 1 della Lega A, con gli azzurri che puntano al terzo risultato utile consecutivo.

(photo credit: Nazionale italiana di Calcio)