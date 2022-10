A Gigi D’Alessio il titolo di ambasciatore della musica napoletana

NAPOLI – Sará destinato a Gigi D’Alessio il premio ambasciatori della musica napoletana, istituito dalla commissione Cultura del Consiglio comunale di Napoli. La cerimonia di premiazione è prevista per giovedì 6 ottobre, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino. Oltre a Gigi D’Alessio, riceveranno il riconoscimento di ambasciatori della musica napoletana del Comune di Napoli gli artisti che saranno di volta in volta nominati da una commissione di esperti, così come approvato dalla commissione Cultura, su proposta del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais.

NAPOLI CITTA’ DELLA MUSICA

“La proposta è stata avanzata al sindaco, che ha dotato il Comune di un ufficio preposto in attuazione del programma “Napoli Città della Musica“. Sarà proprio sotto la direzione dell’Ufficio Musica e dell’avvocato Ferdinando Tozzi, consigliere per l’industria culturale su musica e audiovisivo del sindaco di Napoli, che il premio prenderà forma con la nomina di un’apposita commissione di valutazione ed un regolamento. Non si tratta solo di un tributo ma soprattutto di una investitura, che responsabilizza i beneficiari rispetto al ruolo che possono esercitare nel supporto alla promozione di questa eccellenza nel mondo e nel percorso di potenziamento dell’industria musicale a Napoli, soprattutto per l’emersione dei nuovi talenti”, ha spiegato il presidente della commissione Luigi Carbone.

GIGI D’ALESSIO PREMIATO ANCHE PER LA SUA CARRIERA TRENTENNALE

A far propendere per il nome di Gigi D’Alessio anche l’evento trasmesso in tutto il mondo, grazie alla diretta Rai, in occasione del trentennale della sua carriera.

IL RILANCIO DI NAPOLI AFFIDATO ANCHE ALLA MUSICA

“Il rilancio della città – annuncia Paipais – passa per la musica ed è per questo che, per la nostra tradizione artistica, è stato indispensabile istituire un prestigioso riconoscimento rivolto agli artisti che si sono contraddistinti per aver traghettato la nostra cultura musicale in tutto il mondo: tra questi Gigi D’Alessio, figlio della nostra città, che ha da poco festeggiato trent’anni di carriera. Altri autorevoli nomi dovranno ricevere il prestigioso riconoscimento. Gli artisti che riceveranno il premio assumeranno l’impegno di avanzare in commissione Cultura le proposte per rilanciare la città attraverso la musica”. “Napoli – conclude Paipais – vanta un parterre di autorevoli musicisti che meritano un giusto riconoscimento”.

