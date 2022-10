Alluvione Marche, Vitri (Pd) chiede la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dei Comuni colpiti

PESARO – “La giunta si impegni nella Conferenza Stato-Regioni per l’istituzione e il finanziamento della cassa integrazione straordinaria a favore dei lavoratori dei Comuni colpiti dall’alluvione”. È quanto chiede la consigliera regionale Micaela Vitri (Pd) in un’interrogazione depositata in consiglio. La dem pesarese chiede di tutelare i lavoratori di quei territori interessati dall’alluvione che tra il 15 ed il 16 settembre ha colpito le Marche provocando 12 morti ed un disperso e notevoli danne ad edifici e attività economiche

LEGGI ANCHE: Alluvione nelle Marche, nominati il vice commissario e i soggetti attuatori

“GARANTIRE STIPENDIO A DIPENDENTI IMPRESE CON ATTIVITA’ SOSPESA“

“È urgente- dice Vitri– tutelare i lavoratori dei Comuni colpiti dalla tragedia dell’alluvione. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente con cui chiedo che la giunta si impegni nella Conferenza Stato-Regioni per l’istituzione e il finanziamento della cassa integrazione straordinaria. Gli eventi tragici del 15-16 settembre hanno provocato 12 morti, 50 feriti, centinaia di sfollati, la distruzione di interi paesi e di quasi tutte le attività economiche. È urgente che tutte le attività economiche sospese a causa dei danni possano garantire lo stipendio ai propri dipendenti. Chiedo quindi al presidente Acquaroli di farsi carico dell’istanza il prima possibile”.

LEGGI ANCHE: Assestamento di bilancio nelle Marche, Pd: “Manco un euro per le famiglie alluvionate”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it