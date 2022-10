A Rimini aspiranti allevatori di lumache cercasi

Rimini – La loro ‘bava’ è l’ingrediente principe delle creme anti-age e la carne, dal sapore delicato, è ricca di proteine e sali minerali. Le lumache sono diventate una “materia prima” molto richiesta sul mercato, tanto che a Rimini, il prossimo 29 ottobre, si terrà il primo “Helix Day”, una giornata informativa per imparare il mestiere di allevatore di chiocciole.

E non è un caso che l’iniziativa si tenga a Rimini, all’azienda Demetra che il più grande allevamento di lumache dell’Emilia Romagna, con i suoi 2 milioni di riproduttori. Per gli organizzatori, l’allevamento di elicicoltura rappresenta “una nuova interessante opportunità di lavoro“, dato che “la domanda del mercato è molto alta, con i giusti metodi allevare chiocciole garantisce guadagni molto interessanti“.

Nel dettaglio, l’“Helix Day” consiste in una mattinata informativa “sul campo” per spiegare tutto ciò che serve per creare un’azienda elicicola. In cattedra Daniele Bartocci, 35 anni, romano trapiantato a Rimini che ha fondato un anno fa l’azienda elicicola Demetra, un nuovo marchio che si occupa di cosmetica (bava di lumaca) e di gastronomia (le pregiatissime escargot). L’allevamento si sviluppa su un terreno di 10mila metri quadrati ed gestito con la tecnica “Madonita”, ovvero l’elicicoltura ‘a ciclo naturale’ biologica.

Si tratta di un metodo d’allevamento no-stress e cruelty-free- spiegano dall’azienda- studiato per il benessere della chiocciola che viene alimentata con ortaggi stagionali coltivati direttamente nel suo habitat, senza l’utilizzo di agenti chimici né pesticidi”. Durante il ‘corso’ si apprenderanno i trucchi del mestiere. Per iscriversi e informazioni cell. 391 7528483, il costo è di 20 euro.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it