Grande Fratello Vip, ‘Regina de Roma’ tenta di entrare nella casa: fermata dalla Polizia

ROMA – Momenti di caos e tensione al Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di Marco Bellavia, che ha abbandonato la casa perché bullizzato dai “vipponi” per aver esternato il suo disagio dovuto alla sua salute mentale, la Regina de Roma – conosciuta sul web e fan del programma – si è appostata a Cinecittà per inveire contro i concorrenti, in difesa di Bellavia, con un megafono cercando poi di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Leggi anche: Marco Bellavia bullizzato al GfVip, ma l’ansia colpisce un italiano su 4

“Ginevra sei una pezza di m***a. Hai fatto bullismo a Marco Bellavia. Marco è nel cuore di tutti gli italiani. Fate tutti schifo. Ciacci verme. Ciacci è un pezzo di m***a. Anzi siete tutti pezzi di m***a, tranne Luca. Lui è l’unico che si salva. Avete fatto bullismo a Marco, zozzi”, ha urlato la Regina de Roma, che è stata prontamente fermata dalla Polizia. “Scusate amici, sono qui in via Genova, la caserma del centro. Sto aspettando il mio avvocato. Sono bravi qui, mi hanno portato pure la cena. Mi hanno trovato davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere con i guanti, la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe. Le unghie della va**a e gonfiare il resto”, ha raccontato la donna sui social.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it