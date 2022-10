Ryder Cup 2023, Chimenti: “In anticipo sui tempi, organizzazione perfetta”

ROMA – Manca un anno al via della Ryder Cup 2023, che per la prima volta si svolgerà in Italia, a Roma, all’interno del ‘Marco Simone golf & country club‘. Oggi sono cominciate le celebrazioni con il capitano del team Europa, Luke Donald, e il capitano degli Stati Uniti, Zach Johnson, che hanno fatto la loro prima apparizione in una partita di esibizione a quattro buche, insieme alla nazionale d’élite Under 18 e alla squadra d’élite con disabilità. Ad applaudirli circa 300 bambini delle scuole primarie di Roma, coinvolti nell’ambito del progetto della Fig ‘Golf a scuola’. All’evento erano presenti il presidente della Federazione italiana golf, Franco Chimenti, il Direttore generale della Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali, e la padrona di casa Lavinia Biagiotti.

LE DICHIARAZIONI DI CHIMENTI

“Stiamo andando avanti perfettamente nei tempi– dichiara all’Agenzia Dire, il numero uno della Federgolf- anzi, in anticipo e l’organizzazione è perfetta, straordinaria. Abbiamo svolto recentemente un Open d’Italia che ha dato delle risultanze che noi speravamo, e ora siamo in linea con i risultati che volevamo ottenere”.

Franco Chimenti ha poi puntato la lente di ingrandimento sul crescente interesse per il golf da parte dei giovani, spiegando che “a questo abbiamo mirato sempre di più, con tutte le nostre forze. Ora dobbiamo aspettare che la Ryder Cup si concluda, e poi vedremo sicuramente dei grandi risultati”.

DOMANI AL COLOSSEO

Domani mattina, i due capitani Luke Donald e Zach Johnson visiteranno il Colosseo, ed eseguiranno un colpo ciascuno al Tempio di Venere, allestito per l’occasione. Nel pomeriggio, alle 15 è prevista la loro prima conferenza stampa congiunta presso l’Hotel Cavalieri Roma.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it