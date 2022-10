Istat, più facile per i cittadini consultare i dati on line

ROMA – È online la nuova edizione di Demografia in cifre, il sito Istat dedicato alla consultazione dei dati demografici. Il nuovo layout e la modalità di navigazione per aree tematiche consentono una maggiore facilità di accesso e una migliore fruibilità della vasta informazione statistica sulla popolazione residente e sui principali eventi demografici del Paese. La struttura in sezioni suddivise per macro-categorie di interesse risulta omogenea e di semplice consultazione.

SUL SITO WEB TUTTI I DATI AGGIORNATI



Sul sito sono pubblicati tutti i dati ufficiali più recenti sulla popolazione nei Comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe e Stato civile dei Comuni e dal Censimento della Popolazione. Interrogazioni personalizzate (per anno, territorio, cittadinanza, ecc.) permettono di costruire le tabelle di interesse e scaricare i dati in formato rielaborabile.

ACCESSO DA SMARTPHONE, TABLET, NETBOOK E PC



Online è possibile trovare anche informazioni sui principali fenomeni demografici, come i tassi di natalità e mortalità, le previsioni della popolazione residente, l’indice di vecchiaia, l’età media e altri indicatori. Il sito, completamente responsive, è ottimizzato per tutti i tipi di dispositivi: smartphone, tablet, netbook e desktop, conclude l’Istituto di Statistica. Demografia in cifre è disponibile al seguente link: https://demo.istat.it/.

