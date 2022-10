Nel foggiano ucciso un 56enne, era il padre del killer 20enne di Andrea Gaeta

BARI – Un uomo di 56 anni, Gerardo Tammaro, è stato assassinato questa mattina a Orta Nova (Foggia). Si tratta del padre di Mirko Tammaro, il 26enne che si trova in carcere perché reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta, 20 anni di Orta Nova. L’altro fatto di sangue è avvenuto esattamente un mese fa ed è scaturito da motivi di gelosia.

Il 56enne stava percorrendo a piedi via Salvo D’Acquisto quando è stato raggiunto da sei colpi di pistola che non gli hanno dato scampo. Per l’uomo, che non ha precedenti penali, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sull’accaduto indagano carabinieri e polizia di Stato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it