La Roma presenta in Campidoglio il progetto dello stadio a Pietralata

ROMA – Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata muove i suoi primi passi. Oggi l’ad della società giallorossa, Pietro Berardi, ha consegnato lo studio di fattibilità nelle mani del sindaco Roberto Gualtieri. Lo scopo è quello di avere una struttura sempre aperta, a disposizione della Capitale: “Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà soltanto per i tifosi della Roma ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita ma avrà una vita durante tutto l’anno”, ha detto Berardi al termine dell’incontro a cui ha preso parte l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

GUALTIERI: “ATTIVEREMO SUBITO CONFERENZA DEI SERVIZI”

“Abbiamo appena ricevuto dall’amministratore delegato della Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnico economico del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici e con l’amministrazione per quello che con ogni evidenza un investimento di grandissima importanza per tutta la città“. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Con altrettanta serietà adesso attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto”, ha assicurato il primo cittadino.

BERARDI: GRANDE GIOCO DI SQUADRA CON IL SINDACO

“Sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto a nome della proprietà Friedkin, avevamo detto all’inizio dell’estate che avremmo presentato qualcosa a fine settembre, inizio ottobre, ed eccoci qui. Il sindaco Gualtieri e il suo team hanno fatto un eccellente lavoro, è un piacere collaborare con una giunta di questo livello, in tutte le sue funzioni e in tutti i suoi dipartimenti. È stato un vero lavoro di squadra. Oggi è solo una prima tappa”, ha detto Berardi al termine dell’incontro.

