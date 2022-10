Anorc presenta il Forum nazionale sulla custodia dei contenuti digitali

ROMA – Il 19, 20 e 21 ottobre si terrà il nuovo appuntamento con i #forumANORC: tre giornate dedicate alla custodia dei contenuti digitali e al confronto tra Data Protection Officer (DPO), Responsabili della Conservazione (RDC) e Responsabili della transizione digitale (RTD), in ambito pubblico e privato. L’evento si può consultare a questo link: https://anorc.eu/associazione/forum-nazionale-sulla-custodia-dei-contenuti-digitali/.

L’evento è la nuova tappa del percorso annuale DIGEAT 2022/23, e sarà trasmesso in diretta su DIGEAT+ (https://www.digeat.it/#forumANORC). Ciascuna delle tre giornate del Forum sarà dedicata rispettivamente al confronto tra DPO, RDC e RTD, con l’alternarsi della moderazione degli avvocati Andrea Lisi, Luigi Foglia e Sarah Ungaro e con la partecipazione, in qualità di relatori, di personalità di prestigio provenienti dal mondo accademico, istituzionale, aziendale e della libera professione.

Il save the date è scaricabile qui: https://www.canva.com/design/DAFNT3Vy-Ww/9HMXu1NZZertEsGnhk_7GA/view?utm_content=DAFNT3Vy-Ww&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink.

Il Forum si concluderà con un confronto riservato ai Soci e Professionisti ANORC e ANORC Professioni, in programma venerdì, 21 ottobre dalle ore 15 alle 17 su Piattaforma Zoom durante il quale, in compagnia dei tre moderatori, si tireranno le somme di quanto discusso nel corso dell’evento.

L’evento, ideato da ANORC e ANORC Professioni, è organizzato da Digital & Law e ha ricevuto il patrocinio di: AgID, ANAI, ANDIP, CLUSIT, CNA Professioni, think tank Galileo, IIP, PROCEDAMUS, Digital SIT, SOSARCHIVI, SGI, THEMIS. Il Forum rientra inoltre nel circuito dell’ ECSM, il Mese Europeo della Sicurezza Informatica organizzato dall’agenzia europea ENISA e supportato in Italia da Clusit.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it