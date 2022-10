Motociclista muore a Misano durante la Coppa Italia di velocità

(Foto dal profilo Facebook Gentlemen’s Motor Club)

ROMA – Tragedia al Misano World Circuit: un grave incidente si è verificato durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità. Il bilancio parla, si legge in un comunicato, di un pilota deceduto, il romano Federico Esposto, 27 anni, e di un altro, Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni, trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all’Ospedale di Cesena. Esposito era tesserato con il Gentlemen’s Motor Club.

Dopo l’incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto. La Fmi, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori in una nota hanno espresso vicinanza alle famiglie dei piloti coinvolti.

