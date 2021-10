A Saint-Barthélémy due serate per scrutare il cielo

Nus (Aosta) – Ammirare le costellazioni e gli astri per decifrare la storia del nostro pianeta. In occasione della nona edizione della Settimana del Pianeta Terra, l’osservatorio astronomico di Saint-Barthélémy organizza due serate di osservazione guidata della volta celeste a occhio nudo e con il telescopio. Le visite guidate notturne si terranno venerdì 8 e sabato 9 ottobre, dalle 21 alle 22.30. L’evento è organizzato dalla Fondazione Clément Fillietroz, che gestisce l’osservatorio valdostano, in collaborazione con il gruppo UnicaMearth della scuola di Scienze e Tecnologie-Sezione Geologia dell’università degli Studi di Camerino. Sono disponibili 50 posti per ogni serata; la prenotazione è obbligatoria. Ogni partecipante riceverà in omaggio un buono sconto del 10% da usare nell’Astroshop dell’osservatorio entro il 31 dicembre 2022.