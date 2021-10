Rogo ponte dell’Industria, ripristinati gas ed elettricità in zona

ROMA – Si è conclusa la prima riunione del Centro Operativo Comunale convocato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi dopo l’incendio divampato ieri notte sul Ponte dell’Industria. Hanno partecipato Raggi e il delegato alla Sicurezza Marco Cardilli. Sono stati ripristinati i servizi gas ed elettricità in tutta la zona e al momento non ci sono disservizi per i cittadini. Sono iniziate le attività di ripristino degli impianti delle società di pubblico servizio.

I Vigili del Fuoco hanno interdetto il transito dei veicoli e dei pedoni sul ponte dichiarato inagibile. Il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale stabilirà ora l’entitá dei danni a livello strutturale. In fase di definizione il piano operativo di mobilità alternativo per la zona Ostiense-Piazzale della Radio grazie a uno studio di traffico realizzato da Roma servizi per la mobilità. Sarà in vigore a partire dalla mattina di lunedì 4 ottobre. Il COC si riunirà per un secondo incontro nel pomeriggio.