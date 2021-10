Usl Vda assume 5 medici e un infermiere

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 3 ott. – Nuove figure professionali saranno assunte a breve dall’Usl della Valle d’Aosta. Lo ha comunicato l’azienda sanitaria, che sta concludendo le procedure di assunzione di un’allergologa, già in servizio nel reparto di Dermatologia; di una radiologa, con assunzione a tempo determinato in esito ad avviso pubblico per titoli e colloquio, che sarà assegnata alla struttura di Radiologia diagnostica ed interventistica; di due mediche neolaureate in Medicina e Chirurgia, con contratto di libera professione, che saranno assegnate ai servizi di risposta all’emergenza Covid-19 e al piano di somministrazione del vaccino anti Covid-19; di una specializzanda in Ortopedia, con contratto di libera professione, che sarà assegnata al reparto di Ortopedia e Traumatologia. Sarà assunta anche un’infermiera, tramite la mobilità interregionale, con contratto a tempo indeterminato, che sarà assegnata ai servizi sanitari in base alle necessità. “Tutte queste professionalità prenderanno servizio a breve- ha spiegato l’Usl in una nota- Le assunzioni in servizio vengono fatte nell’ambito delle azioni volte a potenziare gli organici delle strutture interessate e a migliorare la qualità dell’erogazione dei servizi, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza”.