Usl Vda fissa tre nuove sedute pomeridiane per prime dosi vaccino

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 3 ott. – L’azienda Usl della Valle d’Aosta ha fissato tre ulteriori date per le somministrazione delle prime dosi di vaccino. Si tratta dei pomeriggi di martedì 5 ottobre (120 posti); giovedì 7 ottobre (360 posti); venerdì 8 ottobre (240 posti). Le vaccinazioni avverrano nella sede vaccinale del Palaindoor di Aosta, dalle 14.30 alle 20.30, con siero Pfizer. Martedì 5 ottobre, dalle 14.30 alle 20.30, saranno anche eseguite le prime dosi per i soggetti minorenni. Sono 120 i posti disponibili. Per accedere alle sedute è necessario prenotarsi al Cup telefonico (0165-548387) oppure di persona agli sportelli Cup sul territorio. L’Usl ricorda che nei pomeriggi di apertura del Palaindoor sarà inoltre consentito il libero accesso per la prima dose di vaccinazione ad un numero limitato di utenti, variabile a seconda delle prenotazioni confermate.