Tg Agricoltura, edizione del 3 ottobre 2020

E’ online l’edizione settimanale del Tg Agricoltura del Lazio:

– IL GRANO DI RIETI NELLA NATURA INCONTAMINATA DELLA SABINA

L’agricoltura per inseguire un ideale di vita, produrre ortaggi e cereali in equilibrio col territorio e dare uno stimolo sociale e d economico alla comunità, facendo rete con le realtà simili e diffondendo i propri valori. Cosi la intendono Gloria Cella e Francesco Falcucci, che 5 anni fa hanno dato vita sogno di realizzare una fattoria, a Toffia, nel cuore della Sabina.

– FORMAGGIO E PASCOLI SULLE RIVE DEL LAGO DI BOLSENA

Un gregge di 350 capre ssanen, camosciate e maltesi, ogni giorno al pascolo nelle verdi praterie sulle sponde del lago di Bolsena. E un caseificio artigianale sulle colline che guardano Montefiascone per trasformare il latte appena munto. Sono queste le due colonne su cui posa l’azienda casearia che Michele Sensi ha fondato col padre solo 5 anni fa.

– TRA DOC E MONTEPULCIANO IL VINO DI QUALITÀ DELLA TENUTA SANT’ISIDORO

L’agricoltura a 360 gradi con allevamenti, frutteti, campi coltivati a ortaggi e grani su un territorio di circa 800 ettari nell’area di Tarquinia. È tuttavia la vite che rappresenta meglio l’identità della Tenuta Sant’Isidoro, almeno da quando la famiglia Palombi ha dato una svolta alla propria attività viticola convertendo le vigne e fondando una cantina con l’obiettivo di produrre vino di qualità.

– DA ARSIAL UNA CALL PER EXCELLENCE 2020

Le eccellenze enogastronomiche del territorio esaltate dai grandi chef per tre giorni, con cooking show, spazi espositivi, eventi e performance. E’ Excellence Food Innovation, previsto dal 14 al 16 novembre alla Nuvola dell’Eur. “L’evento rappresenterà un’occasione creativa e coinvolgente per mettere in contatto le aziende enogastronomiche laziali con il grande pubblico e con operatori del settore” scrive Arsial sul proprio sito web invitando le aziende laziali che vogliono partecipare ad inviare entro il 4 ottobre una manifestazione d’interesse.