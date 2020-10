Sondaggio sul caso Gregoretti, gli italiani bocciano il processo a Salvini

ROMA – Per il 55,8% degli italiani il processo a Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti della Guardia costiera e’ sbagliato. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate l’1 e 2 ottobre su un campione di 1000 casi rappresentativi della popolazione.



Per il 22,4% delle persone invece e’ giusto che il leader della Lega venga processato per aver bloccato a bordo della nave 35 migranti. Il 21,8% non conosce la vicenda.

