Coronavirus, Trump in ospedale con la febbre: sottoposto a terapia sperimentale

MILANO – Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, è ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland. Il ricovero è avvenuto nella serata di ieri, dopo che in mattinata Trump e Melania erano risultati positivi al coronavirus.

Secondo il suo medico, Sean P. Conley, il presidente “sta bene” e non ha “bisogno di ossigeno supplementare”. Il ricovero è avvenuto “per precauzione” e per sottoporre il Presidente ad ulteriori test ed ad una terapia sperimentale con l’antivirale Remdesivir, uno dei farmaci più promettenti contro il coronavirus.

“Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero in ospedale ma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo esserne sicuri. Anche la First Lady sta bene” Donald Trump ha rassicurato la sua base con un video postato su Twitter.